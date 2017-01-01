  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Нардеп Береза прокомментировал слухи о своём романе с Викторией Сюмар

    • Сьогодні, 15:48
    • Розсилка
    Ходят слухи, что у Юрия Березы и Виктории Сюмар роман
    Ходят слухи, что у Юрия Березы и Виктории Сюмар роман

    Депутат «Народного Фронта» Юрий Береза рассказал о своих отношениях с коллегой по партии

    Командир полка «Днепр-1» Юрий Береза опроверг слухи о своём романе с известной журналисткой и народным депутатом Викторией Сюмар.

    «Виктория - хороший друг. Вы знаете, после 40 новые друзья появляются очень редко» - признался политик в программе «Світське життя с Катериною Осадчою».

    Также, нардеп отметил, что слухи, которые вот уже длительное время распространяются в кулуарах Верховной Рады, дело рук российской прессы и социальных сетей. Сам Юрий Береза предпочитает не обращать на это внимание.

    «Около прекрасных женщин мужчина расцветает» - с улыбкой отметил 47-летний депутат в интервью. Напомним, что Юрий Береза женат, имеет двух детей и внука.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Роман Юрия Березы и Виктории Сюмар
    Роман Юрия Березы и Виктории Сюмар
    Роман Юрия Березы и Виктории Сюмар
    Роман Юрия Березы и Виктории Сюмар

    Виктория Сюмар была замужем за общественным деятелем и экспертом медиа-права Виктором Тараном, но в 2015 году девушка сообщила о расставании с супругом, с которым у них есть совместная дочь София.

    Напомним, ранее «Главком» сообщал о том, что на День вышиванки Виктория Сюмар одела темно-синее этническое платье от Виты КинЦены на платья Виты Кин стартуют от 800-1000 евро.

    Верховна Рада депутати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ