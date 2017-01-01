«Не надо опошлять»: нардеп Шахов прокомментировал пикантную смс-переписку

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фото: Александр Дубинский Фотография скандальной переписки

Народный избранник утверждает, что переписывался вовсе не с девушкой, а... с ее отцом

25 мая в сети наделали шуму фотографии переписки народного депутата от партии «Наш край» Сергея Шахова. На снимках, опубликованных журналистом Александром Дубинским, народный избранник переписывался с некой девушкой Дианой, а также отправлял ей, как отметил журналист, порно-картинки.

«Родюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?», - написала нардепу Диана. Депутат ответил ей, что работает: «Включай канал «Рада» и увидишь. Работаю».

Далее прилагались снимки скандальной переписки.

«Скотч» получил комментарий от Сергея Шахова, в котором тот весьма оригинально изложил свою версию событий. По словам депутата, некая Диана – это 16-летняя дочь его давнего друга Юрия. Юрий же использовал телефон дочери, чтобы связаться с ним. «Юра Бек является отцом этой девочки, которую он удочерил 8 лет назад. И каждый месяц этой семье я помогаю деньгами. Потому что это бедная семья, в семье 5 детей. У Юрия нет смартфона, у него нет ни вайбера, нет вотсапа и он не пользуется социальными сетями, поэтому он использовал телефон своей дочки», - отметил Сергей Шахов.

Сергей Шахов

Также народный избранник пояснил порно-фотографии, которые отправлял по переписке. «В сети существует много приколов, я думаю, вам они тоже приходят. Это были такие приколы. Только верхние буквы были закрыты и стерты, так что остались видны лишь фото. Опошлить добрую идею может любой журналист», - считает народный депутат.

Кстати нашей редакции депутат переслал те фото, которые отправлял по переписке.

По словам депутата, публикация его переписки Александром Дубовским – это грязный заказ партии «Оппозиционный блок» в ответ на его обращения, как народного депутата по делу «Лиссода» (Лисичанский содовый завод - одно из старейших химических предприятий Украины, первый содовый завод Донбасса, существовавший с 1892 по 2011 годы – «Главком»). «Я дал запрос, чтобы проверили правоохранительные органы те развалины, которые остались от «Лиссоды» после лап Опоблока. Считаю, что эта публикация - грязный заказ против меня", - отметил Сергей Шахов.