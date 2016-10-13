Пэрис Хилтон отметила 36-летие откровенной фотосессией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 февраля отметила свой 36-ой день рождения.

Девушка, по слухам, недавно увеличившая грудь, решила отметить это событие откровенной фотосессией, выложив несколько снимков у себя в Instagram.

На черно-белых фотографиях наследница многомиллионной сети отелей предстала практически полностью обнаженной. Видимо, желание найти спутника жизни у мисс Хилтон доходит до отчаяния. Как сообщают друзья Пэрис, именно поэтому она увеличила грудь, но сама Хилтон утверждает, что семья и дети – это не основной ее приоритет. Сейчас она полностью сконцентрирована на бизнесе и моде, пишет popcornnews.

Но и про тусовки Пэрис не забывает. В честь своего дня рождения она устроила шумную вечеринку в одном из клубов Нью-Йорка, где была замечена целующейся с неизвестным молодым человеком. Кем он был, ни Хилтон, ни ее друзья не признаются, однако девушка без стеснения выкладывала их совместные снимки в Snapchat.