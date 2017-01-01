Привет, хиппи! Этой весной модно носить маникюр в стиле тай-дай
- Сьогодні, 15:49
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Популярная техника окрашивания футболок своими руками тай-дай теперь стала новым трендом в маникюре
Способ окрашивания вещей, пришедший к нам из Японии, Индии, Африки и Мексики, возник в Америке в конце 60-х годов и стал особо популярным среди хиппи. Техника, подразумевающая скручивание и окрашивание ткани, в результате чего получается яркий рисунок, теперь стала популярной и среди поклонниц оригинального nail-арта.
Так, модницы из разных стран мира публикуют в Instagram фото своих ногтей, дизайн которых выполнен в технике тай-дай и, надо признать, смотрится такой маникюр невероятно свежо, особенно в весенний сезон.
Разнообразие ярких оттенков, удачно гармонирующих в одном сочном рисунке, позволяет экспериментировать с «образами» ногтей и выглядит стильно и необычно.
Джерело: beauty.ua