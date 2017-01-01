Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Картины, которые Густав Климт создал во время своего «золотого периода» — с 1899 по 1910 год, принадлежат к числу легендарнейших полотен в истории мирового искусства. Именно тогда он написал знаменитый «Поцелуй».

Инге Прадер подготовила серию фотографий для венского Бала жизни, который в этом году вдохновлялся работами участников Венского сецессиона. Она вдохнула новую жизнь в картины Густава Климта, воссоздав их с помощью реальных моделей.