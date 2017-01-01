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    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта

    • Сьогодні, 07:02
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    Картины, которые Густав Климт создал во время своего «золотого периода» — с 1899 по 1910 год, принадлежат к числу легендарнейших полотен в истории мирового искусства. Именно тогда он написал знаменитый «Поцелуй».

    Инге Прадер подготовила серию фотографий для венского Бала жизни, который в этом году вдохновлялся работами участников Венского сецессиона. Она вдохнула новую жизнь в картины Густава Климта, воссоздав их с помощью реальных моделей.

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    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта
    Реальные модели воссоздали знаменитые картины Густава Климта

    Джерело: BigPicture
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    фотограф
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