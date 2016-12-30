Слишком сексуальная: актрисе в Камбодже запретили сниматься в кино



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24-летней актрисе Денни Кван на год запретили сниматься в кино, потому что чиновники министерства культуры страны сочли ее «слишком сексуальной».

Такое наказание вызвало возмущения, а сама актриса настояла на том, что исполняет не такие уж и эротические роли, а также сказала, что постарается «не быть такой сексуальной, как обычно».

Денни Кван играла во многих фильмах, а на ее страницу в фейсбуке подписано 300 тысяч человек со всего мира. Она говорит, что ее роли не имеют ничего общего с эротическими ролями других актрис.

«В Камбодже много сексуальных артистов. Во время съемок некоторые даже больше меня целуются и ведут себя эротично. Я знаю, что имею право носить что хочу, но в нашей культуре люди не могут это принять. Теперь я постараюсь не быть такой сексуальной, как обычно, когда пишу в фейсбук», - прокомментировала запрет актриса.

Решение министерства культуры о том, что ближайшие 12 месяцев Кван не сможет появляться перед камерами, рассердило женщин и защитников свободы в стране. Группа за гендерное равенство Gender and Development Cambodia выступила против него. «Как по мне, министерство не должно с ней так поступать, потому что не существует закона, который бы запрещал людям что-то носить», — заявила исполнительный директор организации Рос Софип. Она добавила, что министерство нарушает конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Мы рассмотрели фотографии актрисы и должны признаться, что понимаем, почему ей запретили сниматься в кино.

Джерело: BigPicture