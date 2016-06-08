  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь

    • Сьогодні, 16:18
    • Розсилка

    У Ли Ашера живет уже девять домашних питомцев и на этом он не останавливается

    Ли Ашер всегда был неравнодушен к собакам: в детстве он подбирал бездомных щенков и пристраивал их соседям, обаятельному парню не могли отказать. В результате, с его помощью новой семьей обзавелось 16 собак. 

    Читайте також

    Когда у Ашера появился свой собственный дом, он решил взять из приюта собаку.

    Ему приглянулся пожилой пес, которого уже никто не хотел забирать. И еще один пес, который никому не нравился из-за болезненного вида. 

    Так, за год, Ашер набрал в разных приютах 9 собак, которых вылечил, выходил и дал им новый дом. 

    Ли счастлив, что у него есть большой дом, где помещается столько собак.

    «Просто представьте, как это — жить среди бесконечной любви», — говорит он о своей жизни. 

    Мужчина не собирается останавливаться на 9 псах. Он надеется помочь всем, кто только сможет комфортно разместиться в его дружном доме.

    Например, недавно их хвостатая семья пополнилась бездомным котом, которого приняли с радостью.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь
    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь
    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь
    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь
    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь
    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь
    Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь

    Читайте також
    в мире животных
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ