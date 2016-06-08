Собачья жизнь: мужчина забирает животных из приюта и дает им новую жизнь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Ли Ашера живет уже девять домашних питомцев и на этом он не останавливается

Ли Ашер всегда был неравнодушен к собакам: в детстве он подбирал бездомных щенков и пристраивал их соседям, обаятельному парню не могли отказать. В результате, с его помощью новой семьей обзавелось 16 собак.

Когда у Ашера появился свой собственный дом, он решил взять из приюта собаку.

Ему приглянулся пожилой пес, которого уже никто не хотел забирать. И еще один пес, который никому не нравился из-за болезненного вида.

Так, за год, Ашер набрал в разных приютах 9 собак, которых вылечил, выходил и дал им новый дом.

Ли счастлив, что у него есть большой дом, где помещается столько собак.

«Просто представьте, как это — жить среди бесконечной любви», — говорит он о своей жизни.

Мужчина не собирается останавливаться на 9 псах. Он надеется помочь всем, кто только сможет комфортно разместиться в его дружном доме.

Например, недавно их хвостатая семья пополнилась бездомным котом, которого приняли с радостью.