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Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
10 місяців у російській в’язниці зламали дівчину психологічно та фізично
фото: росЗМІ

Американська баскетболістка їхала до Росії через вигідний контракт, а в результаті отримала вирок у дев’ять років в'язниці

Американська баскетболістка Брітні Грайнер провела у російській тюрмі 10 місяців через знайдені у її багажі наркотики. У інтерв'ю виданню The New York Times спортсменка розповіла про всі жахіття, з якими вона зіштовхнулася у в'язниці країни-агресорки.

Вигідний контракт із російською баскетбольною командою обернувся для Грайнер вироком у дев’ять років в'язниці. Коли американка приїхала до Росії, у двох її вейпах виявили 0,7 г масла канабіс. Її звинуватили у незаконному зберіганні наркотиків та контрабанді їх «значної кількості» у країну, що карається позбавленням волі на строк до 10 років і штрафом у мільйон рублів, що тоді становило близько $15 тис. Згодом дівчину засудили до дев'яти років колонії загального режиму.

«Менше двох років тому Грайнер розпочала свій дев'ятирічний термін у колонії в Росії, шила обмундирування для російських військових і харчувалася зіпсованими продуктами. Вона жила заради проблисків неба, яке могла бачити лише крізь обвітрену арматуру, коли охоронці виводили бранців назовні. Вона ніколи не була далі від спорту, який зробив її ім'я відомим. У в'язниці вона почала курити, об'єм її легень зменшився і вона задихалася», – йдеться у статті.

На початку листопада 2022 року американську спортсменку завантажили в потяг разом з іншими засудженими. У в’язниці вона жила у кімнаті, забитій ліжками для 20 жінок, та працювала по 12, а іноді і по 15 годин за зміну, шиючи військову форму для росіян.

«Коли по всьому світу транслювалися зображення Грайнер з її довгим остриженим волоссям, це здавалося показником жорстокості, яку вона терпіла. Але вона розповіла, що стрижка була насправді рідкісним моментом свободи дій під час її ув'язнення. Її локони завжди були вологими. Фена не було, а її волосся ніколи повністю не висихало після душу. Вона згадує, що всіх жінок змусили займатися спортом на вулиці, незважаючи на мінусову температуру та сніг. В'язниця майже не опалювалася, і вона боялася, що підхопить пневмонію. Вона вирішила відрізати волосся», – йдеться в інтерв'ю.

За ґратами у російській в'язниці американська спортсменка провела 10 місяців. Повернувшись додому, вона виявилася надламаною психологічно та фізично, не могла повернутися у професійний спорт, втратила віру в себе та свої сили.

«У в'язниці Грайнер зосередилася на єдиній меті: свободі. Баскетбол завжди був її компасом, тому вона вирішила почати грати, як тільки зможе. Вона знову почала ретельно тренуватися, намітила 100-денний план підготовки до майбутнього сезону WNBA. Вона запитувала себе, чи варто їй піти, якщо це кінець її кар'єри. У неї почали виявлятися симптоми посттравматичного стресового розладу. Але цього сезону вона змогла повернутися до гри», – пише The New York Times.

Наприкінці видання констатує – цього хепі-енду не було б, якби Брітні Грайнер не була зіркою. Саме тому американський уряд неодноразово попереджав своїх громадян про необхідність утриматися від поїздок на територію Росії.

Нагадаємо, у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки смерті ув'язнених за кримінальними статтями. Правозахисники зазначили, що через брак робочої сили Росія на тимчасово окупованих територіях використовує працю в’язнів на деяких вугільно-металургійних підприємствах.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни.

Теги: в'язниця росія спорт баскетбол наркотики жінка потяг

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