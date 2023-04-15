Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем

Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею і прибиранням

Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли в п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться, йдуть до храму та завершують підготовку до свята.

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Як провести Велику суботу

Велику суботу слід провести у молитві та покаянні, попросити вибачення у близьких за образи, а також попросити вибачення у себе самого.

Страсна субота вважається ніччю без сну. Згідно з традиціями, у ніч з Великої суботи на Великдень прийнято пильнувати. Навіть якщо не вдалося побувати на службі, вдома перед іконою Ісуса Христа варто запалити свічку й помолитися.

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Традиції та звичаї дня

У Страсну суботу в церкві проходять особливі служби. Під час хресного ходу навколо храму обносять Плащаницю. Незадовго до півночі Плащаницю переносять на Престол, де вона залишається 40 днів, до Вознесіння.

Також у Велику суботу в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Це диво знаменує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку і саме напередодні православного Великодня. Благодатний вогонь унікальний – він не обпікає у перші хвилини. Із Єрусалиму його розвозять у різні країни світу.

У Велику Суботу ще продовжується піст: можна їсти пісний хліб, сирі овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.

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