Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
Велика, або Страсна субота, цьогоріч випадає на 15 квітня
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею і прибиранням

Страсна, або Велика субота – останній день напередодні Великодня, день скорботи про Ісуса Христа, якого розіп'яли в п'ятницю. Традиційно цього дня віряни моляться, йдуть до храму та завершують підготовку до свята.

Як провести Велику суботу

Велику суботу слід провести у молитві та покаянні, попросити вибачення у близьких за образи, а також попросити вибачення у себе самого.

Страсна субота вважається ніччю без сну. Згідно з традиціями, у ніч з Великої суботи на Великдень прийнято пильнувати. Навіть якщо не вдалося побувати на службі, вдома перед іконою Ісуса Христа варто запалити свічку й помолитися.

Традиції та звичаї дня

У Страсну суботу в церкві проходять особливі служби. Під час хресного ходу навколо храму обносять Плащаницю. Незадовго до півночі Плащаницю переносять на Престол, де вона залишається 40 днів, до Вознесіння.

Також у Велику суботу в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Це диво знаменує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку і саме напередодні православного Великодня. Благодатний вогонь унікальний – він не обпікає у перші хвилини. Із Єрусалиму його розвозять у різні країни світу.

У Велику Суботу ще продовжується піст: можна їсти пісний хліб, сирі овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.

Заборони

  • Не можна прибирати, прати та прасувати.
  • Не слід працювати в саду і на городі.
  • Не варто ловити рибу.
  • Забороняється веселитися, влаштовувати весілля, дні народження.
  • Не можна лаятися, сваритися, заздрити.
  • Під забороною вживання алкоголю.
  • Також не рекомендується займатися шиттям та різанням.

Читайте також:

Теги: Великдень 2023 православна церква свята традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 163 храмах столиці заплановані богослужіння, зокрема вночі
Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч
13 квiтня, 13:38
Православні віруючі знають, що в священну дату потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
13 квiтня, 07:00
Українські багатії не відмовляють собі у шикарному відпочинку у Франції
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Гончарука зі Хмельниччини
Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Гончарука зі Хмельниччини
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 15 квітня
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 15 квітня
Великодній сніданок: як провести та що подати до столу
Великодній сніданок: як провести та що подати до столу
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Черкащині оголошено червоний рівень небезпеки
На Черкащині оголошено червоний рівень небезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
13K
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
9058
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
7645
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
7125
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
6810
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту