«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ

У жодних офіційних джерелах немає інформації про майбутню відставку Сирського

Sнформацію про «відставку Сирського» розганяє анонімний акаунт, який зазвичай поширює російські наративи про Українe

У мережі розганяється інформація про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито подав прохання про відставку. Ця інформація – черговий вкид ворога. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у Центрі, інформацію про «відставку Сирського» розганяє анонімний акаунт, який зазвичай поширює російські наративи про Україну.

Ніяких доказів на підтримку своїх «зрадницьких» тез автор, звісно ж, не наводить. А у жодних офіційних джерелах немає інформації про майбутню відставку Сирського.

«Тому довіряти таким анонімним заявам не можна, їх єдина мета - посіяти паніку серед українців та налаштувати їх проти чинної влади», – наголошується у повідомленні.

Раніше пропагандистські Telegram-канали поширювали фейк про те, що президент України Зеленський віддав наказ заарештувати колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через політичну конкуренцію.