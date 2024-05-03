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Масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 15:07 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт винищувача МіГ-231К. Станом на 15:35 тривогу скасовано.

Масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин фото 1

Протягом 2 травня ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими воїнами відбито 22 атаки на Бахмутському напрямку та 12 атак на Куп'янському.

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Наразі триває 800-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: авіація ворог тривога

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