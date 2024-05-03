«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС

За словами Орбана, ЄС був не таким, як сьогодні, коли Угорщина стала його членом

Орбан заявив, що Угорщина стала членом ЄС, тому що Європа означала мир , а зараз «європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що сьогодні Європейський Союз зовсім не той, до якого приєдналася Угорщина у 2004 році. Про це Орбан сказав у своїх коментарях до 20-річчя вступу Угорщини в ЄС угорському державному радіо, повідомляє видання Telex.

Глава угорського уряду відзначив, що сам агітував за вступ до ЄС у 2004 році і все ще вірить, що краще бути в Євросоюзі, ніж за його межами. Але, за словами Орбана, ЄС був не таким, як сьогодні, коли Угорщина стала його членом.

«Я маю на увазі, що в той час не було жодної розмови про те, що мільйони мігрантів будуть допущені до ЄС, а ті, хто їх не хоче, як ми, угорці, будуть змушені прийняти їх», – сказав Орбан.

Також Орбану не до вподоби мігранти та рух ЛГБТ. «Не йшлося й про те, що якщо хтось скаже, що сім’я складається з чоловіка, жінки і дитини, то з нього будуть глузувати в європейських ліберальних ЗМІ. Або якщо країна напише в конституції, що мати – жінка, а батько – чоловік, як в Угорщині, то вона зіткнеться з помстою. Не так колись виглядала Європа!» – обурився угорський прем’єр-міністр.

Він додав, що Угорщина стала членом ЄС, тому що Європа означала мир і процвітання, а «зараз ми в економічній кризі», а «європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру».

«Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, не того коня я хотів», - сказав Орбан, вживши давню приказку, яку здебільшого вживають жителі у сільських районах Угорщини.

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Він звернувся до російсько-української війни як до причини економічних труднощів Угорщини. «Це є причиною того, що виробництво було нижчим, а інфляція вищою», - сказав Орбан, додавши, що «економіка Угорщини подвоїлася б, якби не було війни».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно блокує виділення допомоги Україні, адже вважає, що гроші, які надають Україні, мають давати Угорщині.

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