Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эльза, 25-летняя бельгийка, сейчас живет в Италии со своим парнем Алессио Альби. Он фотограф, она модель, и кто-то скажет, что это «идеальное сочетание»

Но последние месяцы были для Эльзы периодом экзистенциальных вопросов, особенно в отношении собственного имиджа.

У нее очень много фотографий от разных фотографов, но они часто отражают их точку зрения, а не то, кем она является на самом деле.

На одиннадцатый день страданий раздраженный Алессио сказал: «Возьми и сделай сама свои фотографии, если ты не довольна!».

Эльза восприняла это буквально. Сначала она использовала его как штатив, выстраивала кадр и просила его нажать кнопку затвора. И вот уже несколько недель Эльза пытается снимать автопортреты и фотографировать то, что любит, эти теплые и уютные моменты, напоминающие, что счастье - в маленьких радостях повседневной жизни.





Джерело: inna1903gr.livejournal.com