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    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье

    • Сьогодні, 16:25
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    Эльза, 25-летняя бельгийка, сейчас живет в Италии со своим парнем Алессио Альби. Он фотограф, она модель, и кто-то скажет, что это «идеальное сочетание»

    Но последние месяцы были для Эльзы периодом экзистенциальных вопросов, особенно в отношении собственного имиджа.

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    У нее очень много фотографий от разных фотографов, но они часто отражают их точку зрения, а не то, кем она является на самом деле.

    На одиннадцатый день страданий раздраженный Алессио сказал: «Возьми и сделай сама свои фотографии, если ты не довольна!».

    Эльза восприняла это буквально. Сначала она использовала его как штатив, выстраивала кадр и просила его нажать кнопку затвора. И вот уже несколько недель Эльза пытается снимать автопортреты и фотографировать то, что любит, эти теплые и уютные моменты, напоминающие, что счастье - в маленьких радостях повседневной жизни.

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    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье
    Теплые фото бельгийской модели, напоминающие о счастье


    Джерело: inna1903gr.livejournal.com

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