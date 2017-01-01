Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами

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На отдых Турман приехала после судебного процесса, в котором делила со своим бывшим женихом Арападом Бюссоном опеку над дочерью Луной

Актриса Ума Турман отправилась на пляж с детьми и друзьями.

Вместо бикини, которое так любят звезды, красавица выбрала купальнике-платье, которое не менее эффектно демонстрировало длинные ноги актрисы.

Ранее Ума Турман отправилась в путешествие на Сент-Бартс. Звезду видели в бикини на пляже.

На отдых Турман приехала после судебного процесса, в котором делила со своим бывшим женихом Арападом Бюссоном опеку над дочерью Луной. Пара была вместе 7 лет, но разбежалась в 2014.

Так же Турман была замужем за актером Итаном Хоуком, от которого имеет дочь 1998 года рождения и сына, который появился на свет в 2002.

Джерело: Gazeta.ua