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    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами

    • Сьогодні, 17:45
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    На отдых Турман приехала после судебного процесса, в котором делила со своим бывшим женихом Арападом Бюссоном опеку над дочерью Луной

    Актриса Ума Турман отправилась на пляж с детьми и друзьями.

    Вместо бикини, которое так любят звезды, красавица выбрала купальнике-платье, которое не менее эффектно демонстрировало длинные ноги актрисы.

    Ранее Ума Турман отправилась в путешествие на Сент-Бартс. Звезду видели в бикини на пляже.

    На отдых Турман приехала после судебного процесса, в котором делила со своим бывшим женихом Арападом Бюссоном опеку над дочерью Луной. Пара была вместе 7 лет, но разбежалась в 2014.

    Так же Турман была замужем за актером Итаном Хоуком, от которого имеет дочь 1998 года рождения и сына, который появился на свет в 2002.

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    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами
    Ума Турман в мини платье похвасталась стройной фигурой и длинными ногами

    Джерело: Gazeta.ua

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