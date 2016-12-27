Универсальный солдат: 8 вещей, которые идут всем
- Вчора, 16:26
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Казалось бы, слова «универсальный» и «мода» — практически антонимы. Но в реальности существуют настоящие универсальные солдаты среди предметов гардероба — они идут всем и уместны практически в любой ситуации.
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Джерело: goodhouse.ru