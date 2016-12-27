Универсальный солдат: 8 вещей, которые идут всем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Казалось бы, слова «универсальный» и «мода» — практически антонимы. Но в реальности существуют настоящие универсальные солдаты среди предметов гардероба — они идут всем и уместны практически в любой ситуации.

В качестве необходимой альтернативы вещам, которые не стоит носить ни одной девушке, мы решили составить список из 8 предметов гардероба, которые украсят вас вне зависимости от типа фигуры или цветотипа.

Джерело: goodhouse.ru