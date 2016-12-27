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    Универсальный солдат: 8 вещей, которые идут всем

    • Вчора, 16:26
    • Розсилка

    Казалось бы, слова «универсальный» и «мода» — практически антонимы. Но в реальности существуют настоящие универсальные солдаты среди предметов гардероба — они идут всем и уместны практически в любой ситуации.

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    В качестве необходимой альтернативы вещам, которые не стоит носить ни одной девушке, мы решили составить список из 8 предметов гардероба, которые украсят вас вне зависимости от типа фигуры или цветотипа.

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    На самом деле, чтобы купить действительно прямые джинсы (самое простое и классическое, что может существовать в джинсовой вселенной), у вас может уйти немало дней и даже месяцев, но результат определенно будет стоить того. Кстати, прямой крой способен как визуально вытянуть фигуру, так и придать ей большей женственности.
    Их одинаково любили хрупкая Одри Хэпберн и известная женственными формами Мэрилин Монро — их обеих такие брюки украшали одинаково.
    Лодочки классической формы идут абсолютно всем. Важные правила — нос лодочек не должен быть слишком острым или длинным, а сами туфли обязательно должны быть тебе по размеру. Идеальный каблук — средней высоты либо небольшой (kitten heel).
    Кроссовки из разряда спортивной обуви давно уже перешли во вполне себе casual-нишу. И согласитесь, они ведь действительно идут всем — мы просто не могли не включить их в нашу подборку! Смело носите кроссовки с платьями, брючными костюмами и любимыми потертыми джинсами.
    Возможно, вы удивитесь, но тельняшка, столь любимая Коко Шанель,также крайне универсальный предмет гардероба. Вы опасаетесь, что горизонтальная полоска сделает из вас квадрат? Совершенно зря! Если вы боитесь визуально увеличиться в объемах из-за тельняшки, просто наденьте на нее однотонную верхнюю одежду (например, черный пиджак, плащ, пальто или кожаную куртку).
    Платье с запахом, оно же платье-халат и wrap dress — гениальное изобретение дизайнера Дианы фон Фюрстенберг, которое нравится и идет женщинам всех возрастов и типов телосложения без исключения.
    Бежевый, до середины бедра, с поясом и круглыми пуговицами, классический тренч сделает вас элегантной. Кроме того, он также «вытягивает» фигуру и гармонично сочетается с любым образом, от рваных джинсов и грубых ботинок до вечернего платья в пол.
    Также визуально «подстраивается» под любые типы фигуры, в случае необходимости как вытягивая ее, так и, наоборот, подчеркивая хрупкость и изящество. Кстати, необязательно обзаводиться именно черным пиджаком в мужском стиле — попробуйте бежевые, белые и пастельно-розовый варианты.
    Универсальный солдат: 8 вещей, которые идут всем

    Джерело: goodhouse.ru

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