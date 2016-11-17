За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро

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Мэрилин Монро

90 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась девочка по имени Норма Джин

Теперь мы знаем ее как известнейшую американскую певицу, актрису и неоспоримый секс-символ Мэрилин Монро.

Бертрам Стерн — американский звездный и фешен-фотограф. Его наиболее известная работа — это коллекция из двух с половиной тысяч снимков Мэрилин Монро, на создание которой ушло три дня. Эти фотографии были сделаны по заказу Vogue за шесть недель до смерти Мэрилин.

Джерело: Super Cool Pics