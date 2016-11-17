  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро

    • Сьогодні, 12:48
    • Розсилка
    Мэрилин Монро
    Мэрилин Монро

    90 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась девочка по имени Норма Джин

    Теперь мы знаем ее как известнейшую американскую певицу, актрису и неоспоримый секс-символ Мэрилин Монро.

    Бертрам Стерн — американский звездный и фешен-фотограф. Его наиболее известная работа — это коллекция из двух с половиной тысяч снимков Мэрилин Монро, на создание которой ушло три дня. Эти фотографии были сделаны по заказу Vogue за шесть недель до смерти Мэрилин.

    Читайте також

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро
    За шесть недель до смерти. Последняя фотосессия Мэрилин Монро

    Джерело: Super Cool Pics

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ