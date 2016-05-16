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    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса

    • Сьогодні, 07:45
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    Немецкий фотограф запечатлел призрачную красоту природных пейзажей Исландии.

    Андреас Леверс (Andreas Levers) – медиа-дизайнер из Потсдама, увлечённый фотосъёмкой. Ещё одно его любимое занятие – путешествия.

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    Отправившись в Исландию, он объединил два своих пристрастия и сделал серию захватывающих пейзажных снимков.

    Фотосерию, сделанную на земле полуночного солнца, Леверс назвал «Iceland Cinemascope».

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    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса
    Завораживающая красота пустынных пейзажей Исландии в объективе Андреаса Леверса

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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