Как легко понять, что тебя обманывают: 3 главных признака
- Сьогодні, 13:31
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Психологи озвучили 3 главных признака лжи. Все намного проще, чем мы думали!
Посмотри на жесты.
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Обманщик старается ограничить свои жесты и избегает зрительного контакта. При этом его жестикуляция неестественна и выглядит суетливой, он может нервно щелкать пальцами или постукивать ногой об пол, часто трогать свое лицо.
Положение тела. Лжец подсознательно пытается "отгородиться" от тебя: он может повернуться боком, "спрятаться" за предметом мебели или положить между вами книгу.
Речь. Человек, говорящий неправду, старается отвечать на вопросы в сокращенной форме. Например, он может добавлять ненужные подробности, чтобы сделать свой рассказ максимально правдоподобным и говорить слишком быстро. Тембр и громкость его голоса повышается.
Джерело: Cosmopolitan