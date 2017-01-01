Как легко понять, что тебя обманывают: 3 главных признака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Психологи озвучили 3 главных признака лжи. Все намного проще, чем мы думали!

Посмотри на жесты.

Обманщик старается ограничить свои жесты и избегает зрительного контакта. При этом его жестикуляция неестественна и выглядит суетливой, он может нервно щелкать пальцами или постукивать ногой об пол, часто трогать свое лицо.

Положение тела. Лжец подсознательно пытается "отгородиться" от тебя: он может повернуться боком, "спрятаться" за предметом мебели или положить между вами книгу.

Речь. Человек, говорящий неправду, старается отвечать на вопросы в сокращенной форме. Например, он может добавлять ненужные подробности, чтобы сделать свой рассказ максимально правдоподобным и говорить слишком быстро. Тембр и громкость его голоса повышается.