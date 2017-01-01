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    Здоров'я

    Как легко понять, что тебя обманывают: 3 главных признака

    • Сьогодні, 13:31
    • Розсилка

    Психологи озвучили 3 главных признака лжи. Все намного проще, чем мы думали!

    Посмотри на жесты. 

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    Обманщик старается ограничить свои жесты и избегает зрительного контакта. При этом его жестикуляция неестественна и выглядит суетливой, он может нервно щелкать пальцами или постукивать ногой об пол, часто трогать свое лицо.

    Положение тела. Лжец подсознательно пытается "отгородиться" от тебя: он может повернуться боком, "спрятаться" за предметом мебели или положить между вами книгу.

    Речь. Человек, говорящий неправду, старается отвечать на вопросы в сокращенной форме. Например, он может добавлять ненужные подробности, чтобы сделать свой рассказ максимально правдоподобным и говорить слишком быстро. Тембр и громкость его голоса повышается. 

    Джерело: Cosmopolitan
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