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    Пластический хирург, оперировавший Ким Кардашьян, посетит Киев

    • Сьогодні, 11:30
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    Мировые звезды хирургии посетят международный конгресс пластических хирургов в Киеве

    7-8 апреля в Киев съедутся мировые звезды пластической хирургии для участия в Международном конгрессе, посвященном cамым востребованным в мире операциям - коррекции груди, а также коррекции ягодиц и голеней.

    Один из самых знаменитых участников - самый популярный пластический хирург Голливуда Константино Мендьетта (США), знаменитый не меньше его звездных пациенток, в числе которых, например, Ким Кардашьян, Скарлет Йоханссон. Именно его считают разработчиком так называемого метода «бразильский лифтинг ягодиц» и в качестве эксперта приглашают на ведущие мировые ток-шоу.

    Пластический хирург Константино Мендьетта
    Пластический хирург Константино Мендьетта

    Мендьетта прочитает несколько докладов, продемонстрирует видео-презентации и примет участие в Круглом Столе на актуальную тему «Сложные случаи и осложнения хирургии женской груди». Результаты этого круглого стола будут переданы в Министерство здравоохранения Украины для подготовки методических материалов.

    В конгрессе примут участие также Паоло Монтемурро (Швеция), представитель самой древней школы пластической хирургии клиники Akademikliniken, Янис Гилис (Латвия), и ведущие хирурги Украины: Павел Денищук, национальный секретарь международной ассоциации эстетических пластических хирургов ISAPS, кандидат медицинских наук и Василий Храпач (Украина) - профессор, президент Клуба пластических хирургов.

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