Рецепт борьбы с целлюлитом: звезды советуют кофейный скраб

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Эффективное средство, которое поможет привести себя в порядок к лету

Целлюлит – главный враг женщины. К сожалению, он очень распространен, вплоть до 90% женщин после 20-ти борются с этой проблемой. Большую роль играет не вес, а женские гормоны. Через эстрогены при строительстве жировой ткани проникает вода – результатом являются уродливые впадины, так называемая апельсиновая корка. Это означает, что целлюлит есть даже у очень стройных женщин, но, естественно, лишний вес, значительно его усиливает.

Целлюлит есть даже у знаменитостей, которых заподозрить в присутствии такового практически невозможно. Папарацци неоднократно подлавливали таких звезд, как Пэрис Хилтон, Алессандру Амброссио, Келли Брук, Дженнифер Энистон, Рози Хантингтон-Уйатли с явными признаками «апельсиновой корки».

Алессандра Амброссио

Плохая новость – нет волшебного средства от целлюлита. Но здоровое питание, спорт и соответствующий уход могут гораздо улучшить внешний вид наших ног.

Если речь идет об уходе - есть одна вещь, которая очень эффективно работает в борьбе с целлюлитом и, конечно, она имеется у вас в доме! Речь идет о кофе! Этим средством пользуются даже звезды, ведь в борьбе с коварной «апельсиновой коркой» все средства хороши.

Кофе, а точнее кофеин, уменьшает целлюлит. Кофеин и содержащиеся в нем антиоксиданты улучшают кровообращение подкожных клеток, обезвоживают и улучшают функциональность соединительной ткани. Много кремов и пилингов содержат кофеин, потому отлично увлажняют тело и целлюлит становится меньше виден. Но лучше сделать кофейный скраб самой, это быстро и легко.

Регулярное применение скраба поможет вам быстро и заметно уменьшить целлюлит. Кроме того, улучшится цвет кожи.

Кофейный скраб делать очень легко. Достаточно просто заварить кофе и подождать, пока гуща остынет. Гущу всыпьте в миску и добавьте на глаз оливковое или кокосовое масло – все перемешайте до гладкой массы. Затем нанесите скраб на ногу, круговыми движениями массажируйте проблемное место не менее 2 минут. Потом сполосните ноги холодной водой. Уже после первого применения вы заметите, что кожа очень мягкая и приятная на ощупь.

Источник: tematmoda.pl

Перевела: Зоряна Вареня