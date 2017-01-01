Испанка 28 лет прикидывалась незрячей, чтобы не общаться со знакомыми

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Слепота помогала мне избавиться от разговоров, которые достали – Кармен Хименес

57-летняя жительница Мадрида Кармен Хименес течение почти трех десятков лет притворялась слепой. А все потому, что ей надоели постоянные встречи со знакомыми и родственниками.

Кармен всем утверждала, что потеряла зрение из-за серьезного повреждения глаз. «Я просто устала от случайных встреч со знакомыми и родственниками, поздравлений, и разговоров, что затягиваются. Я никогда не была очень общительным человеком, и моя слепота отлично помогала избегать подобных социальных обязанностей », - пояснила она.

Когда Кармен раскрыла родственникам свой секрет, те сообщили, что уже давно подозревали неладное в истории со слепотой. Например, ее муж говорит, что она всегда самостоятельно и подозрительно удачно наносила себе макияж. Кроме того, иногда она случайно смотрела на телевизор.

Теперь дело пойдет в суд, поскольку благодаря своей «слепоте» женщина на протяжении многих лет получала финансовую помощь от государства.