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    Курйози

    Кличко «повесили» в России на билбордах (ФОТО)

    • Сьогодні, 13:34
    • Розсилка

    В российском городке потроллили мэра Киева.

    В Чебоксарах появился забавный билборд с рекламой натяжных потолков, на котором изображен мэр Киева Виталий Кличко. 

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    «Не все могут натягивать хорошие потолки. Вернее натягивать могут не только лишь все, мало кто может это делать», --- написано на рекламном щите.
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    Таким образом авторы рекламы решили обыграть известную оговорку Виталия, сделанную им в прямом эфире телеканала «Интер» в 2013 году.

    Впрочем, не все россияне восприняли данную рекламную «находку» адекватно – многие в соцсетях высказались против украинского боксера: «Кому из наших чиновников в голову пришла идиотская идея с этим уродом? Балбес ещё тот! Пусть натягивает себе презервативы на голову вместе с этим чинушей, а не потолки в России, чмо хохляцкое!»

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    Віталій Кличко
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