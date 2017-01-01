Кличко «повесили» в России на билбордах (ФОТО)
- Сьогодні, 13:34
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Розсилка
В российском городке потроллили мэра Киева.
В Чебоксарах появился забавный билборд с рекламой натяжных потолков, на котором изображен мэр Киева Виталий Кличко.
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«Не все могут натягивать хорошие потолки. Вернее натягивать могут не только лишь все, мало кто может это делать», --- написано на рекламном щите.
Таким образом авторы рекламы решили обыграть известную оговорку Виталия, сделанную им в прямом эфире телеканала «Интер» в 2013 году.
Впрочем, не все россияне восприняли данную рекламную «находку» адекватно – многие в соцсетях высказались против украинского боксера: «Кому из наших чиновников в голову пришла идиотская идея с этим уродом? Балбес ещё тот! Пусть натягивает себе презервативы на голову вместе с этим чинушей, а не потолки в России, чмо хохляцкое!»