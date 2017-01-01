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    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме

    • Сьогодні, 10:38
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    Дональд Трамп вместе с супругой Меланией принял участие в традиционном празднике на лужайке официальной резиденции в Вашингтоне

    Если в воскресенье семья Дональда Трампа отмечала Пасху в Палм-Бич, то в понедельник президент вместе с супругой Меланией, сыном Бэрроном и другими детьми принял участие в традиционном празднике на лужайке официальной резиденции в Вашингтоне. Ратерфорд Берчард Хейс во время своего президентства в 1878 году заложил традицию веселых игр на свежем воздухе перед Белым домом, которой его потомки следуют.

    Первая леди в этот день оказалась в центре внимания не только гостей, но и пользователей соцсетей. Дело в том, что ее муж едва не забыл приложить руку к сердцу, когда зазвучал гимн. К счастью, Мелания вовремя слегка подтолкнула его руку, что стало предметом широкого обсуждения в соцсетях. К слову, младший сын руководителя государства, стоявший рядом с матерью, не нуждался в подобной подсказке.

    Мелания Трамп была в этот день полноправной хозяйкой праздника: она произнесла речь, прочитала для собравшихся детей сказку, а также вместе с мужем дала старт катанию пасхальных яиц по зеленому газону.

    Для появления на празднике первая леди выбрала длинное однотонное платье неяркого молочно-розового оттенка и удобные балетки.

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    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме
    Президент США оконфузился: как Трампы отмечали Пасху в Белом доме


    Джерело: Spletnik

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