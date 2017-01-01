Сергей Лещенко показал, как продвигаются реформы в Украине

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Сергей Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко опубликовал на своей странице в соцсети мини-видео о том, как проходит реформирование Украины

23 мая в 10:30 утра, когда час-пик в киевском метро уже завершился, украинский нардеп и известный журналист Сергей Лещенко поделился со своими подписчиками трехсекундным видео о своей поездке в метрополитене.

Использование общественного транспорта для своего передвижения молодой депутат назвал «Реформами в Украине».

Сергей Лещенко не единственный украинский политик, который демонстрирует европейские взгляды и близость к киевлянам.

Так, например, исполняющую обязанности министра здравоохранения - Ульяну Супрун, можно часто встретить, прогуливающейся вдоль улицы Институтской.

Мэр Киева Виталий Кличко известен любовью к велосипедам. В своей электронной декларации за 2016 год политик указал 9 элитных велосипедов марок Scott, Coratec и Cannondale. Велосипед GoCycle G2, на котором мэр несколько раз появлялся в городе, по данным УHIAH, продается в интернет-магазинах за $4, 2 тысячи.

Напомним также, что депутата Александра Вилкула потролили в сети из-за неудачного пиара в Facebook.