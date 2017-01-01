Смешные вывески и объявления, которые заставят посмеяться от души



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди далеко не всегда подходят к созданию объявлений с должной степенью ответственности

С самого начала задумывалось, что вывески и объявления должны о чем-то информировать окружающих людей.

Например, об опасности какого нибудь места, о важном событии или каком-то требовании к окружающим.

К добру или к худу, но люди далеко не всегда подходят к созданию объявлений с должной степенью ответственности, в результате чего на свет рождаются такие вот казусы.

Уморительные вывески и объявления, которые заставят посмеяться от души.

Приятного просмотра.

Джерело: telegraf.com.ua