Смешные вывески и объявления, которые заставят посмеяться от души
- Сьогодні, 17:31
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Розсилка
Люди далеко не всегда подходят к созданию объявлений с должной степенью ответственности
С самого начала задумывалось, что вывески и объявления должны о чем-то информировать окружающих людей.
Например, об опасности какого нибудь места, о важном событии или каком-то требовании к окружающим.
К добру или к худу, но люди далеко не всегда подходят к созданию объявлений с должной степенью ответственности, в результате чего на свет рождаются такие вот казусы.
Уморительные вывески и объявления, которые заставят посмеяться от души.
Приятного просмотра.
Джерело: telegraf.com.ua