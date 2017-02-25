«ВИА Гра» останется без брюнетки? Анастасия Кожевникова выходит замуж
- Сьогодні, 07:24
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Розсилка
Одна из трех сексуальных солисток группы «ВИА Гра» — Анастасия Кожевникова выходит замуж.
На днях певица проговорилась в эфире шоу, что получила от избранника предложение руки и сердца и ответила согласием. Певица пока не раскрывает подробностей предстоящего торжества.
Признание Анастасии состоялось во время записи программы на «Авторадио». Рассказывая о планах на ближайшее будущее, исполнительница заявила о том, что её сердце несвободно. «Да, я помолвлена!» — рассказала она.
К слову, замуж певицу позвали уже довольно давно, просто она тщательно скрывала этот факт. В январе этого года Кожевникова пришла на творческий вечер Константина Меладзе с эффектным колечком на безымянном пальце правой руки. После этого в Сети поползли слухи о том, что Анастасия уже сыграла тайную свадьбу. Однако певица опровергла эти предположения. Теперь очевидно, что роскошное ювелирное украшение появилось на руке Кожевниковой в честь её помолвки.
Любопытно, но об избраннике Анастасии пока ничего не известно. Певица не выходит с ним в свет и не публикует совместные фото. Между тем, поклонники артистки вспомнили, что предыдущие участницы коллектива не раз жаловались, что Меладзе не разрешает солисткам заниматься личной жизнью. Но, вероятно, в случае с Кожевниковой он сделал исключение.
Джерело: 7 Дней