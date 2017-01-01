58-летняя Мадонна перестала скрывать 26-летнего бойфренда

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58-летняя Мадонна провела минувшие выходные в компании молодого чернокожего мужчины.

Певица и ее спутник поужинали в модном нью-йоркском ресторане John Bakshi’s Megu, где вели себя непринужденного и не пытались скрывать свои романтические отношения.

Пресса опознала в кавалере знаменитости 26-летнего манекенщика Абубакара Сумахоро, о романе с которым в СМИ писали еще несколько месяцев назад. Тогда Мадонна отказывалась комментировать эти слухи и тщательно скрывала своего возлюбленного от журналистов. Однако, судя по всему, певица, неоднократно заявлявшая, что предпочитает мужчин помоложе, решилась дать официальный статус этим отношениям. Ни артистку, ни ее бойфренда не смущает разница в возрасте, которая составляет 32 года.

С 26-летним возлюбленным Мадонна познакомилась на одной из звездных тусовок в Нью-Йорке. По данным таблоидов, Абубакар в 18 лет иммигрировал в США из Кот-д'Ивуара, где за короткий срок смог построить довольно успешную карьеру манекенщика. Сейчас он участвует не только в андеграундных показах, но и сотрудничает с известными дизайнерами.

Джерело: graziamagazine.ru