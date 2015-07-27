  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Алла Пугачева похвасталась новой прической сына Гарри

    • Сьогодні, 21:28
    • Розсилка

    Российская примадонна Алла Пугачева, которая растрогала фанатов забавными танцами детей, решила обновить имидж трехлетнему сыну Гарри.

    Как известно, долгое время мальчик ходил с длинными волосами, но вот звездная мама отрезала малышу пряди. Фотографию маленького Гарри с новой прической Алла Борисовна выложила в своем Instagram. 

    Первая стрижка.Гарри прощается с детскими кучеряшками.

    Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

    Вместе с тем Пугачева показала короткий ролик, на котором ее сыну отрезают волосы

    «Первая стрижка. Гарри прощается с детскими кудряшками», - подписала видео певица.

    Результат стрижки.

    Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ