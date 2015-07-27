Алла Пугачева похвасталась новой прической сына Гарри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Российская примадонна Алла Пугачева, которая растрогала фанатов забавными танцами детей, решила обновить имидж трехлетнему сыну Гарри.

Как известно, долгое время мальчик ходил с длинными волосами, но вот звездная мама отрезала малышу пряди. Фотографию маленького Гарри с новой прической Алла Борисовна выложила в своем Instagram.

Первая стрижка.Гарри прощается с детскими кучеряшками. Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 23 2017 в 1:59 PST

Вместе с тем Пугачева показала короткий ролик, на котором ее сыну отрезают волосы

«Первая стрижка. Гарри прощается с детскими кудряшками», - подписала видео певица.

Результат стрижки. Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 23 2017 в 2:19 PST

Джерело: ТСН