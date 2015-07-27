Алла Пугачева похвасталась новой прической сына Гарри
- Сьогодні, 21:28
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Розсилка
Российская примадонна Алла Пугачева, которая растрогала фанатов забавными танцами детей, решила обновить имидж трехлетнему сыну Гарри.
Как известно, долгое время мальчик ходил с длинными волосами, но вот звездная мама отрезала малышу пряди. Фотографию маленького Гарри с новой прической Алла Борисовна выложила в своем Instagram.
Вместе с тем Пугачева показала короткий ролик, на котором ее сыну отрезают волосы
«Первая стрижка. Гарри прощается с детскими кудряшками», - подписала видео певица.
Джерело: ТСН