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    Ани Лорак требует у бизнесмена Лагуна вернуть деньги за элитный коттедж

    • Сьогодні, 12:34
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    Ани Лорак
    Ани Лорак

    Певица судится с застройщиками распиаренного проекта коттеджного городка «Олимпик-парк», который так и не был построен

    Украинская поп-звезда Ани Лорак судится с учредителями строительства коттеджного городка «Олимпик-парк» – бизнесменами Николаем Лагуном и Александром Дмитриевым. Об этом говорится в соответствующем определении Макаровского районного суда Киевской области от 6 января 2016 года.

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    Напомним, в 2011 году прокурорская проверка установила, что строительство коттеджных домов, которые согласно договорам между инвесторами и реализаторами проекта «Олимпик-парк» в селе Березовка Киевской области должны были быть сданы в эксплуатацию еще до конца 2008 года, до сих пор не осуществлено. А средства (свыше 7 миллионов гривен только по шести искам, а вкладчиков было около 200), которые инвесторы заплатили за так и не построенные дома, были растрачены неизвестно на что.

    На данный момент с учредителями несуществующего коттеджного городка судятся 13 обманутых вкладчиков, которые требуют признать действия предпринимателей неправомерными и вернуть вложенные средства, среди них, и певица Ани Лорак.  

    Отметим, что проект самого масштабного в Украине коттеджного городка «Олимпик-парк» (всего 1900 домовладений по проекту) был начат девелоперской компанией «Европа» (владелец — Николай Лагун) в 2007 году. Согласно рекламе, это должен был быть «уникальный современный коттеджный комплекс европейского уровня класса «комфорт», не имеющий аналогов в странах СНГ, гармонично сочетающий преимущества загородного жилья с современной инженерной и торгово-сервисной инфраструктурой».

    Земельный участок в 290 гектаров в 15 километрах от Киева на время официального старта проекта уже пребывал в частной собственности двух физических лиц: Николая Лагуна и Александра Дмитриева. Непосредственно с этими гражданами инвесторы строительства «Олимпик-парк» и заключали отдельные договора купли-продажи земельных участков под строительство коттеджей. Строительством индивидуальных коттеджей должна была заниматься компания «Траверз-Буд», которая выступила дочерним предприятием ООО «Европа». Основная доля в этой компании принадлежала российскому государственному чиновнику Кириллу Дмитриеву. 

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