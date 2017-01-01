Ани Лорак требует у бизнесмена Лагуна вернуть деньги за элитный коттедж

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Ани Лорак

Певица судится с застройщиками распиаренного проекта коттеджного городка «Олимпик-парк», который так и не был построен

Украинская поп-звезда Ани Лорак судится с учредителями строительства коттеджного городка «Олимпик-парк» – бизнесменами Николаем Лагуном и Александром Дмитриевым. Об этом говорится в соответствующем определении Макаровского районного суда Киевской области от 6 января 2016 года.

Напомним, в 2011 году прокурорская проверка установила, что строительство коттеджных домов, которые согласно договорам между инвесторами и реализаторами проекта «Олимпик-парк» в селе Березовка Киевской области должны были быть сданы в эксплуатацию еще до конца 2008 года, до сих пор не осуществлено. А средства (свыше 7 миллионов гривен только по шести искам, а вкладчиков было около 200), которые инвесторы заплатили за так и не построенные дома, были растрачены неизвестно на что.

На данный момент с учредителями несуществующего коттеджного городка судятся 13 обманутых вкладчиков, которые требуют признать действия предпринимателей неправомерными и вернуть вложенные средства, среди них, и певица Ани Лорак.

Отметим, что проект самого масштабного в Украине коттеджного городка «Олимпик-парк» (всего 1900 домовладений по проекту) был начат девелоперской компанией «Европа» (владелец — Николай Лагун) в 2007 году. Согласно рекламе, это должен был быть «уникальный современный коттеджный комплекс европейского уровня класса «комфорт», не имеющий аналогов в странах СНГ, гармонично сочетающий преимущества загородного жилья с современной инженерной и торгово-сервисной инфраструктурой».