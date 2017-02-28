Антонио Бандерас срочно госпитализирован из-за повторного сердечного приступа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По информации портала Radaronline.com 56-летний Антонио Бандерас срочно госпитализирован с жалобами на боль в груди.

Как оказалось, актер и его возлюбленная Николь отдыхали в Швейцарии, где наслаждались местными сказочными пейзажами. Во время одной из прогулок Антонио почувствовал резкую боль в области сердца, после чего его избранница вызвала врачей скорой помощи, доставивших его в ближайшую клинику Clinique de Genolier. Медики диагностировали звезде сердечный приступ. О других подробностях случившегося пока ничего не сообщается.

Andalucía es una necesidad Feliz #DíadeAndalucía Visit my dear Andalucia, a place worthy of exploring #happyandaluciaday #andalucia #love #bemyguest Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Фев 28 2017 в 10:29 PST

Напомним, что это уже второй случай, из-за которого Бандераса экстренно госпитализировали. В январе, когда он с Николь находился в своем особняке в Британии, у актера случился первый сердечный приступ. После этого, по словам источников из окружения знаменитости, он выглядит подавленным и старается не садиться за руль.

Джерело: graziamagazine.ru