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    Антонио Бандерас срочно госпитализирован из-за повторного сердечного приступа

    • Сьогодні, 14:15
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    По информации портала Radaronline.com 56-летний Антонио Бандерас срочно госпитализирован с жалобами на боль в груди.

    Как оказалось, актер и его возлюбленная Николь отдыхали в Швейцарии, где наслаждались местными сказочными пейзажами. Во время одной из прогулок Антонио почувствовал резкую боль в области сердца, после чего его избранница вызвала врачей скорой помощи, доставивших его в ближайшую клинику Clinique de Genolier. Медики диагностировали звезде сердечный приступ. О других подробностях случившегося пока ничего не сообщается.

    Напомним, что это уже второй случай, из-за которого Бандераса экстренно госпитализировали. В январе, когда он с Николь находился в своем особняке в Британии, у актера случился первый сердечный приступ. После этого, по словам источников из окружения знаменитости, он выглядит подавленным и старается не садиться за руль.

    Джерело: graziamagazine.ru

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