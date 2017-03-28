Бабкин показал в сети, как создавали «мистическое» выступление участницы «Голосу країни-7»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музыкант полностью изменил звучание народной песни «Ой, не ходи Грицю»

Фронтмен группы 5'Nizza и тренер «Голосу країни-7» Сергей Бабкин, который отпраздновал годовщину свадьбы с женой, показал подготовку к «нокаутам» одного из участников своей команды.

На странице в Instagram Бабкин выложил видео, где вместе с музыкальным продюсером «Голоса» Русланом Квинтой репетирует номер Веры Кекелии.

Сергей под гитару создает новое звучание народной песни «Ой, не ходи Грицю», ему аккомпанирует Квинта, а Вера пытается повторить за своим тренером.

«Из личного архива. Рождение песни «Ой не ходи, Грицю» для Веры Кекелии. Первая репетиция. Варим зелье», – подписал видео Бабкин.

Во время самих «нокаутов» Вера прекрасно справилась с поставленной Сергеем задачей и своим исполнением вызвала восхищение у всех тренеров. В итоге Вера Кекелия стала одной из участников «Голоса», кто прошел в прямые эфиры.

В следующее воскресенье участников «Голосу країни-7» и их тренеров ждут вокальные «нокауты» в командах Тины Кароль и Джамалы.