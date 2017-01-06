Беременная Серена Уильямс прокомментировала слова сестры Винус о поле своего будущего ребенка

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Винус заявила, что теннисистка родит дочь

35-летняя Серена Уильямс с удивлением восприняла новость о поле своего будущего ребенка, которую вчера сообщили многие издания. Напомним, Винус Уильямс после матча в рамках Открытого чемпионата Франции в интервью Eurosport намекнула на то, что ее беременная сестра родит дочь. Винус заявила, что каждая из сестер (у Серены и Винус Уильямс есть еще три единоутробные сестры от предыдущего брака матери – прим.ред.), в том числе и сама Винус, мечтает, чтобы племянница носила ее имя.

«Она назовет меня любимой тетей. Каждый день мы повторяем: «Малышка Иша, малышка Лин». Хотим, чтобы ребенка назвали в нашу честь»,– сказала Винус.

Винус и Серена Уильямс

Сегодня Серена в своем Instagram-дневнике заявила, что она и Алексис Оганян не знают пол их будущего малыша и хотят получить ответ на этот вопрос не раньше появления ребенка на свет. Теннисистка так объяснила слова своей сестры:

«Я выросла не с братьями, а с сестрами, поэтому мы чаще говорили «она», чем «он». Если я что-то хочу от одной из них, то обычно говорю: «Малышка Иша, малышка Лин…»,– прокомментировала новость о себе Серена.

Обладательница титула первой ракетки мира сообщила о беременности в апреле. Для Серены и ее жениха, основателя портала Reddit Алексиса Оганяна, ребенок станет первенцем.



Джерело: Spletnik