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Кадр из фильма «Планета обезьян: Война»

Киноиндустрия в 2017 году обещает нам обилие фильмов про супергероев, фантастику на любой вкус и мелодрамы, которые пробьют на слезу

Успех кинокартины зачастую определяют еще до ее выхода в свет – это зависит, во многом, от бюджета фильма и актеров, задействованных в съемках.

«Скотч» выбрал самые ожидаемые фильмы в 2017 году – по версии кинокритиков и зрителей – и те, и другие в равной мере ждут выход в прокат этих картин.

Скрытые фигуры

Премьера: 23 февраля 2017 года

Команда афро-американок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.

Логан

Премьера: 2 марта 2017 года

В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

Красавица и чудовище

Премьера: 16 марта 2017 года

Обозленная Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.



В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Тор 3: Рагнарек

Премьера: 2 ноября 2017 года

Фильмы про Тора, созданные по комиксам Marvel, имели колоссальный успех в прошлые сезоны. На сегодняшний день франшиза Тор одна из самых ожидаемых фильмов 2017 года. Действие фильма развивается в Рагнароке, где все гибнет и исчезает. Однако после гибели Тора Железный человек Тони Стар нашел его волосы. Это помогло ему создать Тора-киборга, который будет сражаться с богами и предотвратит апокалипсис на Асгарде.

Чужой: завет

Премьера: 18 мая 2017 года

Выжившие после борьбы за свою жизнь герои археолог Элизабет и оставшаяся от андроида Дэвида живая голова отправляются на планету Создателей, где их ожидает очередная опасность. Вместе с ними в корабле на планету отправилась еще одна группа путешественников. Что ожидает героев на новой неизведанной планете, и какие она сулит опасности путешественникам, можно будет увидеть в сиквеле картины «Прометей»: «Чужой: потерянный рай».

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Премьера: 25 мая 2017 года

Капитана Джека Воробья в очередной раз покинула удача, он обнаруживает, что на него ведут охоту призрачные пираты во главе с капитаном Салазаром. Эта группа, сбежавшая из Дьявольского треугольника, намерена уничтожить всех живых пиратов. Избежать страшной смерти можно только тогда, когда завладеешь могущественным артефактом – жезлом Посейдона, позволяющим полностью контролировать моря.

Стражи галактики 2

Премьера: 4 мая 2017 года

Команда Стражей Галактики: Грут, Гамора, Реактивный Енот, Дракс Разрушитель – под предводительством Звездного Лорда продолжают свои приключения. Возможно, в группе отважных стражей появятся новые представители.

Чудо-женщина

Премьера: 23 июня 2017 года

Фильм создан на основе комиксов о Чудо-женщине. Главной героиней фильма является принцесса амазонок – Чудо-женщина, которая наделена магической силой. У нее множество амулетов, благодаря которым она приходит в мир мужчин и становится одним из величайших супергероев.

Призрак в доспехах

Премьера: 30 марта 2017 года

Майор Кусанаги управляет и возглавляет самую лучшую по подготовке группировку под названием «Девятый отдел». Его группа создана с целью выявлять и останавливать самые опасные преступнические банды, а также в их обязанность входит ловить экстремистов. Но неожиданно на их пути встает враг, который считает своей целью уничтожить все технологии Hanka Robotics. У Кусанаги появляется непростое задание, которое он должен любыми путями решить: уничтожить цель.

Форсаж 8

Премьера: 13 апреля 2017 года

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…

Тюльпанная лихорадка

Премьера: 10 августа 2017 года

Романтическая история XVII века, в которой художник влюбляется в молодую замужнюю женщину. Вместе они решают заняться рискованным цветочным делом в надежде построить свое будущее.

Фантастическая любовь и где ее найти

Премьера: 27 апреля 2017 года

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом?



Как полет бабочки может вызвать где-то мощный ураган, так и странные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.

Валериян и город тысячи планет

Премьера: 20 июля 2017 года

Новая фантастика Люка Бессона расскажет зрителям о предстоящем будущем. В нём человечество научится путешествовать во времени, а наша планета станет центром вселенной. Герои картины — социальные работники, которые охраняют планету от врагов. Главный персонаж — Валерьян. Его посылают на расследование опасного и секретного дела. В партнёры герой берёт очаровательную женщину. Их ждут приключения и опасность, страшные тайны раскрытого дела, переживания и чувства. Какую тайну предстоит им узнать? Сможет ли Валерьян спасти нашу вселенную и, самое главное, от кого именно?

Планета обезьян: Война



Премьера: 13 июля 2017 года

Миру угрожает опасность войны, вот-вот она должна начаться. Предводитель обезьян Цезарь совсем не хочет этого, все, чего он опасался, начинает сбываться. Равновесие добра и зла может нарушиться в одну секунду.