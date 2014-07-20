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Рецептом блинов поделился ведущий и повар Андрей Дромов (слева)

Подборка рецептов лучших блинов, которые стоит приготовить на масленой неделе и не только

Пожалуй, главный сохранившейся в наше время атрибут Масленицы, которая в календаре 2017 года припадает на 20-26 февраля, – это знаменитые блины.

Блюдо прочно вошло в нашу повседневную жизнь, и, зачастую, мало кто знает, насколько длинную историю имеют эти пшеничные лепешки.

Изначально славяне называли блинами любую еду из перемолотого зерна. Блины готовили на поминки – почтить память предков. Со временем первоначальное назначение блинов забылось, а блюдо осталось. Блины с медом, сгущенкой, творогом, луком и яйцами, красной икрой и печенью – это бесхитростное блюдо украсит любая начинка.

«Скотч» подготовил подборку лучших рецептов блинов от знаменитостей, которые можно смело готовить во время Масленицы.

Рецепт блинов от Юлии Высоцкой

Ведущая кулинарного шоу «Едим дома» Юлия Высоцкая предлагает приготовить на Масленицу овсяные оладье с красной икрой и блины с клубникой, а также вкусный блинный торт с лимонным кремом.

Блины от Юлии Высоцкой

Ингредиенты для блинов с клубникой:

соль морская - 5 г;

мука гречневая - 50 г;

мука пшеничная - 120 г;

клубника - 50 г;

йогурт натуральный - 30 мл;

молоко - 500 мл;

сахарный песок - 20 г;

сахарная пудра - 10 г;

мука грубого помола - 100 г;

яйцо - 3 шт.;

масло сливочное - 100 г;

масло растительное - 20 мг.

Ингредиенты для блинного торта с лимонным кремом:

яйцо куриное - 5 шт.;

лимон - 2 шт.;

мука пшеничная - 200 г;

сахарный песок - 180 г;

апельсины - 1 кг;

лайм - 1 шт.;

масло сливочное - 120 г;

молоко - 400 мл;

сахарная пудра - 10 г;

соль морская – 5 г.

Рецепт блинов от Доманского и Дромова

Телеведущий Андрей Доманский и шеф-повар телепередачи «Готовим вместе» Андрей Дромов делятся рецептами дрожжевых блинов с творожной начинкой, разноцветных блинов с курицей и ажурных блинчиков с печенью.

Блины от Андрея Доманского и Андрея Дромова

Ингредиенты для блинов с творогом:

Молоко – 1,5 стакана;

Дрожжи – 30 г;

Сахар – 1 столовая ложка;

Яйца – 2 шт.;

Мука – 1 стакан;

Растительное масло – 2 столовые ложки;

Соль – по вкусу;

Детский творожок – 200 г;

Сахарная пудра – 2 толовые ложки;

Консервированные персики - 2 шт.;

Цедра одного лимона.

Ингредиенты для разноцветных блинов с курицей:

молоко – 3 стакана;

яйца – 4 шт.;

мука – 2 стакана;

сахар – 2 столовые ложки;

растительное масло – 3 столовые ложки;

соль – по вкусу.

Для окрашивания блинов:

свекла – 1 шт.;

шпинат – 100 г;

куркума – 3 г.

Начинка:

отварная куриная грудка – 300 г;

лук – 2 шт.;

консервированная кукуруза – 1 банка;

корень имбиря – 30 г;

цедра одного лимона;

соль и перец – по вкусу.

Ингредиенты для блинчиков с печенью

Для приготовления блинов сгодится любое блинное тесто. Его можно приготовить из ингредиентов, описанных выше.

Для приготовление начинки:

Куриная печень – 400 г;

Лук – 1 шт.;

Шампиньоны – 150 г;

Сливки (30%) – 100 г;

Твердый сыр – 80 г;

Мука для панировки печени – 30 г;

Растительное масло – 30 г;

Листовой салат – 1 пучок;

Соль и перец – по вкусу.

Рецепт блинов от «МастерШефа» Евгения Клопотенко

Победитель «МастерШеф-5» Евгений Клопотенко готовит три разных видов блинчиков из одного и того же теста. Евгений предлагает рецепты блинов с брокколи, ягодами и печенью.

Блины от «МастерШефа» Евгения Клопотенко

Ингредиенты для блинного теста:

молоко – 1 л.;

яйца – 4 шт.;

мука – 250 г;

сахар – 2 столовые ложки;

соль – по вкусу;

растительное масло – 50 мл.

Начинка для блинов с брокколи:

брокколи – 200 г;

цедра апельсина – 20 г;

овощной бульон – 2 столовые ложки;

сахар – 0,5 столовой ложки.

Начинка для блинов с ягодами:

ягоды – 200г;

корица – 1 палочка;

гвоздика – 3 штуки;

груша – 0,5 штуки;

сахар – 2 столовые ложки;

сок свеклы – 1 столовая ложка.

Начинка для блинов с печенью: