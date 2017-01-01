Большинство европейских гостей «Евровидения-2017» хотели бы снова вернуться в Украину

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В Институте мировой политики отметили, что европейцы кардинально изменили свое восприятие Украины после проведенного в столице «Евровидения-2017»

«Абсолютное большинство опрошенных – 92% - хотели бы снова вернуться в Украину. Опрос четко продемонстрировал кардинальные изменения в восприятии Украины. Если до «Евровидения» каждый четвертый (24%) ассоциировал Украину с войной, то после нескольких дней в Киеве «военная ассоциация» исчезла вообще. Иностранцы сделали акцент на том (34%), что теперь главной ассоциацией с Украиной является – «гостеприимство, чудесные позитивные люди», - поделилась директор ИМП Алена Гетьманчук журналистам Eurovision.ua.

Также, благодаря «Евровидению-2017», в Европе значительно увеличилось количество людей, одобряющих членство Украины в Евросоюзе. Данные социологического опроса, проведенного по заказу ИМП, говорят о том, что 64% гостей теперь с большим желанием хотели бы увидеть украинцев в составе европейского объединения. Вcего в опросе принимали участие 1060 гостей, из которых почти 60% приехали в Украину из стран Евросоюза.

Эксперты Института мировой политики отметили позитивные оценки Украины со стороны иностранцев. Так, например, 51% гостей указали, что Украина полностью оправдала их ожидания, а для 47% даже превзошла. Разочарованных оказалось меньше 1%. И только 1% гостей из Евросоюза заявили, что после посещения украинской столицы не хотят или не настроены положительно в отношении перспектив Украины в Европейском союзе.

«Заданием организационной команды «Евровидения» было не только проведение шоу мирового уровня, а и смена имиджа Украины в мире. Для нас было важным зарекомендовать Украину как надежного и равноправного партнера, государством с европейскими ценностями и ориентирами, неотъемлемой частью Европы. Мне приятно, что нам удалось справиться с этим заданием и результаты опроса это подтверждают», - рассказал исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Павел Грицак пресс-центруукраинского «Евровидения».

Социологический опрос показал и четко продемонстрировал факт того, что европейцы единодушны по отношению к российской агрессии на территории Украины. 66% респондентов ответили, что именно Россия несет ответственность за боевые действия на Донбассе. Вину Украины отметили лишь 1% гостей, большинство из которых проживают за пределами ЕС.

«Несмотря на то, что российская власть пытается навязать иностранцам представления о конфликте на Донбассе, как об исключительно внутреннем, гости «Евровидения» оказались более осведомленными. 70% опрошенных четко определили конфликт, как межгосударственный – как войну между Россией и Украиной. Только 4% считают конфликт – гражданской войной», - отметил первый заместитель директора ИМП Сергей Солодкий.

Опрос иностранных туристов проводился компанией GfK Ukraine в период с 9 по 13 мая 2017 года. Всего методом компьютеризированных личных интервью были опрошены 1060 гостей возрастом от 18 лет, которые не являются гражданами Украины и приехали по случаю проведения международного песенного конкурса «Евровидения-2017» в Киеве. Респондентов выбирали случайным образом среди наибольшего скопления аудитории: Международный выставочный центр, где проводилось главные шоу, и фан-зоны, расположенные в центре города.

Полные результаты исследования доступны на сайте Института мировой политики.

Напомним, что В сети показали, как должна была выглядеть сцена «Евровидения-2017.