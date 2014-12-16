  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Девушка в инвалидном кресле впервые стала участницей конкурса «Мисс мира»

    • Сьогодні, 11:33
    • Розсилка

    Что бы ни говорили критики, а модная индустрия планомерно борется со стереотипами, и это не может не радовать.

    Но еще больше нас восхищают люди, готовые своим примером вдохновлять других.

    Читайте також

    В австралийском конкурсе красоты, региональном этапе «Мисс мира» в Аделаиде, приняла участие 26-летняя Джастин Кларк — первая в истории конкурсантка в инвалидной коляске. В связи с травмой у девушки произошла деформация нижней конечности, но это не мешает ей вести активный образ жизни: своим выступлением в состязании она хочет доказать, что подиум должен быть приветлив ко всем.

    «Инвалидное кресло не определяет мою личность, и не ограничивает меня. Я могу быть сильной, женственной и красивой», — заявила Джастин журналистам. Хотя в ее случае комментарии излишни: по внешним данным девушка нисколько не уступала конкуренткам, а силе ее духа и ее решимости можно только позавидовать.

    И хотя мисс Кларк не прошла в следующий этап конкурса, ее участие — большой шаг не только для нее самой, но и для человечества в целом. «Я надеюсь, что это станет посланием: вне зависимости от расы, размера одежды или физических ограничений — всего, что отличает вас, — вы все равно красивы», — говорит Кларк. Девушка планирует продолжать благотворительную работу в нескольких фондах, заниматься защитой прав людей с ограниченными возможностями и дарить свою красоту на благо общества.

    Джерело: graziamagazine.ru
    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ