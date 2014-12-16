Девушка в инвалидном кресле впервые стала участницей конкурса «Мисс мира»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Что бы ни говорили критики, а модная индустрия планомерно борется со стереотипами, и это не может не радовать.

Но еще больше нас восхищают люди, готовые своим примером вдохновлять других.

В австралийском конкурсе красоты, региональном этапе «Мисс мира» в Аделаиде, приняла участие 26-летняя Джастин Кларк — первая в истории конкурсантка в инвалидной коляске. В связи с травмой у девушки произошла деформация нижней конечности, но это не мешает ей вести активный образ жизни: своим выступлением в состязании она хочет доказать, что подиум должен быть приветлив ко всем.