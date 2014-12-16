Девушка в инвалидном кресле впервые стала участницей конкурса «Мисс мира»
- Сьогодні, 11:33
-
Розсилка
Что бы ни говорили критики, а модная индустрия планомерно борется со стереотипами, и это не может не радовать.
Но еще больше нас восхищают люди, готовые своим примером вдохновлять других.
В австралийском конкурсе красоты, региональном этапе «Мисс мира» в Аделаиде, приняла участие 26-летняя Джастин Кларк — первая в истории конкурсантка в инвалидной коляске. В связи с травмой у девушки произошла деформация нижней конечности, но это не мешает ей вести активный образ жизни: своим выступлением в состязании она хочет доказать, что подиум должен быть приветлив ко всем.
«Инвалидное кресло не определяет мою личность, и не ограничивает меня. Я могу быть сильной, женственной и красивой», — заявила Джастин журналистам. Хотя в ее случае комментарии излишни: по внешним данным девушка нисколько не уступала конкуренткам, а силе ее духа и ее решимости можно только позавидовать.
И хотя мисс Кларк не прошла в следующий этап конкурса, ее участие — большой шаг не только для нее самой, но и для человечества в целом. «Я надеюсь, что это станет посланием: вне зависимости от расы, размера одежды или физических ограничений — всего, что отличает вас, — вы все равно красивы», — говорит Кларк. Девушка планирует продолжать благотворительную работу в нескольких фондах, заниматься защитой прав людей с ограниченными возможностями и дарить свою красоту на благо общества.