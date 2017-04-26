Дизайнер рассказал, как создавал свадебное платье для Джамалы

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Подвенечный наряд для певицы создал грузинский дизайнер Бичолла Тетрадзе

Победительница конкурса «Евровидение-2016», певица, актриса и звездный тренер шоу «Голосу країни-7» Джамала вчера вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова.

Как только стало известно о помолвке Джамалы и Бекира, поклонников певицы волновал всего один вопрос — в чем звезда пойдет под венец. Украинско-грузинский дизайнер Бичолла Тетрадзе, который всего на три дня приехал в Киев из китайского Гуанчжоу ради торжества, рассказал Bestin.ua о платье, а Ян Комышан снял фильм «Dream Dress» о процессе его создания.

«Мы с Джамалой знакомы более шести лет. Когда я жил в Киеве, мы очень много сотрудничали, я создавал ей образы для самых знаковых выходов — концертов, красных дорожек и важных ивентов. После моего переезда в Китай мы продолжили общаться, но теперь она носит вещи не моего личного бренда, а итальянской марки Isabel Garcia, дизайнером которой я являюсь. Мы друг друга очень понимаем», — рассказал Бичолла.

Публикация от BICHOLLA TETRADZE (@bicholla) Апр 26 2017 в 10:18 PDT

У дизайнера сложились настолько доверительные отношения с Джамалой, что она решилась на создание платья без единой примерки, а доставили его за три недели до свадьбы: «С Джамалой мы очень много работали раньше, поэтому она была уверена, что ей понравится наша работа. Конечно, мы очень волновались, но как только она получила платье, все успокоились. Она довольна и очень счастлива».

По словам Бичоллы, дизайн платья является результатом его общей работы с Джамалой. Вместе они решили, что свадебный образ должен быть максимально классическим, поэтому использовали много вышивки, закрыли руки и сделали пышную юбку, а чтобы подчеркнуть красивую шею певицы и зону декольте, приспустили линию плеч. «Платье от Bicholla мы шили в ателье бренда Isabel Garcia, и я безумно благодарен им за поддержку, а также суперталантливым Наташе и Лене — конструкторам, которые помогают моим идеям оживать», — рассказывает дизайнер.

Подробнее о работе над платьем для церемонии рассказывается в мини-фильме «Dream Dress» Яна Комышана, которого пригласил в ателье Бичолла: «У меня возникла идея создать видео вместе с украинским фотографом, с которым я уже сотрудничал ранее. Он очень талантливый парень и сразу понял, какое настроение мне бы хотелось передать в кадре. В ролике мы использовали одну из моих любимых песен Джамалы — «I’m Like A Bird» из ее второго альбома «All Or Nothing». Мне кажется, получилось очень трогательно и душевно».