Джамала пожаловалась, что не может проведать дедушку в Крыму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победительница «Евровидения-2016» Джамала заявила о желании выступать с концертами в Крыму. Но пока Крым оккупирован – это невозможно.

«Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», – рассказала певица в интервью DW.

При этом, Джамала отказалась комментировать выступление 9 мая в оккупированном Крыму российской певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на «Евровидения-2017».

«По поводу того, кто там дает концерты – мне все равно. Мне главное, чтобы у нас, в нашей стране был мир и покой»

– сказала Джамала.

Также, певица прокомментировала неприятный инцидент с красной дорожкой «Евровидения-2017». Напомним, что организаторы не позволили певице пройти по красной дорожке во время открытия конкурса. По словам певицы, ее присутствие на красной дорожке, было бы более чем уместно.Но несмотря на все «палки в колеса» во время подготовки к конкурсу, победную песню Джамалы о трагедии крымско-татарского народа услышала вся Европа еще раз.