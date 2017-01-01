Невероятная энергетика: Джамала снова взорвала «Евровидение»

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Победительница международного песенного конкурса снова вышла на сцену «Евровидения»

После выступления 18 стран-участниц в первом полуфинале «Евровидения», украинская певица Джамала исполнила на сцене международного песенного конкурса песню «1944», которая принесла ей победу в 2016 году.

Певица настолько искренне и трогательно исполнила песню о судьбе крымских-татар, что казалось зрительный зал и телезрители начнут плакать.

Напомним, что накануне первого полуфинала организаторы конкурса решили, что Джамала не будет открывать «Евровидение-2017».

По словам PR-директора певицы, это не ее решение.

«Конечно же, это не решение Джамалы. Действительно долгое время с тогдашним шоу-продюсером «Евровидения» Стюартом Барлоу обсуждался номер-открытие в исполнении Джамалы. Но где-то в конце марта его сместили с должности, наняли нового шоу-продюсера, после чего нам сообщили, что Джамала будет не открывать, а закрывать первый полуфинал», - рассказал Денис Козловский. Также оказалось, что вторую песню певицы Джамалы европейские телезрители не увидят. Напомним, что это не первый неприятный сюрприз, который преподнесли Джамале на «Евровидении-2017» - певицу не пустили на красную дорожку.

Но несмотря на все организационные моменты и «палки в колеса», Джамала буквально взорвала зал. Как это было, смотрите прямо сейчас.



