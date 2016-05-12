Джамала спела новую песню, которую посвятила любимому

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Популярная украинская певица Джамала во время прямого эфира вокального шоу «Голос країни» представила свою новую песню.

Зрителей вокального шоу «Голос країни», членом жюри которого является Джамала, ожидал сюрприз.

Певица презентовала авторскую песню «Любити і вірити в нього», которую посвятила своему возлюбленному.

Джамала призналась, что планировала впервые спеть песню на своей свадьбе, однако потом передумала и решила спеть ее на сцене шоу «Голос країни».

Жених Джамалы Бекир Сулейманов вместе с мамой певицы находился в зрительном зале. А после выступления любимой вышел на сцену с букетом цветов и поцеловал Джамалу.