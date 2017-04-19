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    Джамала выложила в сеть трогательные снимки с любимым

    • Сьогодні, 12:16
    • Розсилка

    Романтическая фотосессия влюбленных проходила в Вильнюсе

    Украинская певица, тренер «Голосу країни-7» Джамала, которая посвятила жениху новую песню на проекте, снялась с любимым в романтической фотосессии.

    На своей странице в Instagram звезда выложила ряд фото, где позирует в объятиях бойфренда Бекира Сулейманова.

    Судя по хэштегу под одним из снимков, съемки проходили в Вильнюсе, куда певица приехала с концертом.

    На фотографиях Джа позирует в ярко-красном пальто и темно-синем платье.

    К слову, автором сета стал фотограф Роман Первак, который специализируется на свадебных съемках. Вполне возможно, что Роман также станет фотографом и на свадьбе Джамалы и Бекира, которая запланирована на лето. 

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