Джамала выложила в сеть трогательные снимки с любимым
- Сьогодні, 12:16
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Розсилка
Романтическая фотосессия влюбленных проходила в Вильнюсе
Украинская певица, тренер «Голосу країни-7» Джамала, которая посвятила жениху новую песню на проекте, снялась с любимым в романтической фотосессии.
На своей странице в Instagram звезда выложила ряд фото, где позирует в объятиях бойфренда Бекира Сулейманова.
Судя по хэштегу под одним из снимков, съемки проходили в Вильнюсе, куда певица приехала с концертом.
На фотографиях Джа позирует в ярко-красном пальто и темно-синем платье.
К слову, автором сета стал фотограф Роман Первак, который специализируется на свадебных съемках. Вполне возможно, что Роман также станет фотографом и на свадьбе Джамалы и Бекира, которая запланирована на лето.