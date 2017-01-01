Джонни Депп рассказал о звездной болезни своей дочери

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17-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз сейчас находится на Каннском фестивале, где не устает поражать поклонников и коллег своим образами на красной ковровой дорожке.

]Тем временем, звездный отец юной звезды путешествует по всему миру в промо-туре своего нового фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Во время презентации картины в Лос-Анджелесе Джонни дал интервью изданию ET. Актер рассказал о своей наследнице, которой невероятно гордится.

«Ей только исполнится 18, а она уже так знаменита. Ведь весь этот успех и слава обрушились на нее всего лишь в течение года. Представляете, какое это для нее испытание? Даже я в шоке! Но я ужасно горжусь моей девочкой. Несмотря на такую популярность и востребованность, она прекрасно себя контролирует и не зазнается. Никакого намека на звездную болезнь!» — признался Депп.

Напомним, что на счету Лили-Роуз, которой 27 мая исполнится 18 лет, уже работа в фильме «Танцовщица», где она сыграла одну из главных ролей. Кроме того, девушка подписала рекламный контракт с Chanel и стала лицом аромата Chanel N°5 l’Eau, а в этом году героиней видеопроекта Beauty Talks этой же компании. Также наследница Джонни снялась для обложки таких журналов, как Vogue, Elle и других глянцевых изданий.

Джерело: graziamagazine.ru