Елизавета II одобрила роман принца Гарри и Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда же теперь актриса встретится с королевой?

Вопреки всеобщим опасениям, что Елизавета II не одобрит выбор принца Гарри, получилось как раз-таки наоборот: по словам близкого источника королева полностью поддерживает внука и рада видеть его влюбленным.

Остается лишь вопрос, когда Меган Маркл лично познакомится с Елизаветой II, ведь Кейт Миддлтон в свое время потребовалось несколько лет, чтобы эта встреча состоялась.

Впрочем, актриса и звезда «Форс-мажоров» может удостоится этой чести раньше: она уже заручилась поддержкой принца Уильяма и принца Чарльза и полностью их очаровала.

Правда, на Рождество новую возлюбленную принца Гарри не пригласили, которое британские монархи и их близкие традиционно встречают в поместье Сандрингем.

«Гарри знает правила королевской семьи, он знает, что пока они не начнут встречаться более серьезно, Меган не пригласят на рождественский обед. Вспомните все те годы, во время которых Уильям ухаживал за Кейт Миддлтон - ей пришлось ждать 10 лет, пока ее пригласят в Сандрингем. Гарри и Меган встречаются всего несколько месяцев. Поэтому, нет, королева не пригласит Меган на Рождество в этом году», - рассказала королевский эксперт Кейти Николл ресурсу ET.

Джерело: graziamagazine.ru