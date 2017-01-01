Элтон Джон создаст мультфильм по мотивам библейской притчи

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За основу музыкант возьмет мюзикл, созданный Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом в конце 1960-х годов

Всемирно известные музыканты Элтон Джон и Эндрю Ллойд Уэббер, а также драматург Тим Райс будут совместно работать над анимационным фильмом, основанном на мюзикле «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов». Об этом сообщило информационное агентство AP со ссылкой на главу продюсерской компании STX Entertainment Адама Фогелсона, выступившего в Лас-Вегасе на ежегодной конференции владельцев театров и выставочных залов CinemaCon.

Этот мюзикл, основанный на библейской притче об Иосифе и его завистливых братьях, был создан совместно Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом в конце 1960-х годов. Первоначально его поставили на одной из театральных площадок в лондонском Вест-Энде, а в начале 1980-х годов - в Нью-Йорке, где спектакль был показан около 800 раз. Эндрю Ллойд Уэббер создал в общей сложности 13 мюзиклов, его творчество семь раз отмечали театральной премией «Тони», три раза - музыкальной премией Grammy, а также такими престижными наградами, как «Оскар» и «Золотой глобус».

Элтон Джон, которому 25 марта исполнилось 70 лет - певец, композитор и пианист, оказавший заметное влияние на развитие так называемого «легкого рока». За свою полувековую карьеру певец выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии авторитетного музыкального журнала Rolling Stone Элтон Джон занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград - пять статуэток премии Grammy и «Оскар» за песню к мультипликационному фильму "Король Лев". В 1994 году музыкант был введен в Зал славы рок-н-ролла.



