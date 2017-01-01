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Полуфинал Евровидения 2017 в Украине: отбор участников.

Что известно об участниках национального отбора на «Евровидение-2017» в Украине

Национальный отбор полуфиналистов «Евровидения-2017» почти подошел к концу – жюри и телезрителям осталось выбрать всего двух участников, которые войдут в финал и будут бороться за возможность представить Украину на международном конкурсе.

На сегодня определилась четверка фаворитов шоу – это Illaria и Rozhden, которые прошли в первом полуфинале, а также Tayanna и группа «Сальто назад», прорвавшиеся вперед во втором.

Пока неизвестны полуфиналисты последнего, третье отбора.

«Скотч» решил собрать досье на украинских музыкантов, каждый из которых потенциально может представлять Украину в финале европейского конкурса.

ILLARIA. Украинская этника и голос в три октавы

Родилась и живет в Киеве.

Получила профессиональное музыкальное образование в Киевском институте музыки имени Глиэра.

В 2007 году певица впервые с сольным проектом вышла на большую сцену. Впоследствии создала творческую команду, и начала активно гастролировать по Украине и за ее пределами.

В 2011 году завоевала первую премию на XII Всеукраинском фестивале «Червона рута» в номинации «экспериментальная музыка».

За 10 лет творческого пути ILLARIA спродюсировала три собственных сольных пластинки - «Свободная», «13 месяцев» и «Я живая».

В среде своих коллег ILLARIA (Екатерина Прищепа) отличается мистическим образом, оригинальным репертуаром и чувственным сильным голосом, диапазон которого достигает трех октав. В своей манере и музыке смело сочетает фольклорные мотивы с современными мировыми тенденциями.

Кстати, певица уже участвовала в отборе «Евровиденья» в 2014 году, но тогда жюри не оценили талант девушки.

Rozhden. Талантливый самоучка в стиле хип-хоп

Музыкант Рожден Ануси родился и вырос в Одессе.

В возрасте 14-ти лет начал самостоятельно заниматься музыкой. Хип-хоп стал первым жанром, в котором артист начал делать первые творческие шаги.

Поступил в университет на юридический факультет, но, осознав, что его призвание — это музыка, не окончил его. Парень работает в жанрах поп, фанк и соул.

В 22 года стал участником проекта «Голос країни» и дошел до финала в составе команды Дианы Арбениной. После он выпустил дебютный альбом PRAVDA, который приятно удивил музыкальных критиков и порадовал поклонников своей пронзительной лирикой и качественным звуком.

Заглавный сингл «Знаешь» очень быстро взлетел на первую строчку iTunes, стал самой исполняемой композицией на слепых прослушиваниях последних двух сезонов популярных шоу «Голос країни» и «X-фактор».

TAYANNA. Поп-музыка с привкусом «горячего шоколада»

Бывшая участница группы «Горячий шоколад».

Финалистка шоу «Голос країни».

2016 год TAYANNA (Татьяна Решетняк) экс-участница группы «Горячий шоколад» и финалистка ««Голос країни» называет переломным в своей судьбе – она начала сотрудничество с украинским продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым.

Первым результатом их сотрудничества стал мини-альбом «TAYANNA. Портреты». В него вошло пять композиций и, беспрецедентный случай для украинского молодого артиста, — каждая песня из альбома была экранизирована Бадоевым. Кстати, два из трех уже презентованных клипа за короткий срок собрали более одного миллиона просмотров.

«Сальто назад». Сплав украиноязычного регги, фанка и электроники

Основана в 2011 году в Киеве Александром Слободяником (Саша Таб, фронтмен), Иваном Клименко (Ваньок, МС / автор песен, инициатор создания) и Сыром (битмейкер, в 2016 году покинул группу и основал свой сольный проект).

В 2016 году группа после перерыва вернулась с обновленным составом и полностью обратилась к украиноязычному творчеству.

«Сальто назад» - украинская музыкальная группа, играющая в разных стилях: регги, хип-хоп с элементами фанка, электронная музыка, раггамафин. Музыканты решили не зацикливаться на каком-то конкретном стиле, поэтому постоянно экспериментировали. В результате получился некий симбиоз.

С июля 2016 года «Сальто назад» стали первыми резидентами вновь созданного лейбла Rookodill'a, с целью привнести в украинскую музыку новое дыхание, новый характер и новую энергию.

Напомним, что третий полуфинал национального отбора «Евровиденья-2017» пройдет 18 февраля.