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Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька області втратили посіви молодої картоплі
фото: скріншот із відео

Негода завдала збитків у східних, північних і навіть південних регіонах

Великодні приморозки завдали чимало збитків селянам. У східних, північних і навіть південних регіонах в людей померзла городина. Так, Марія Луцькова з Сумщини показала у Tik-Tok свій город. У жінки померзли картопля, перець, кабачки, виноград. Помідори вціліли, бо вкривала. У сусідів приморозок пошкодив полуницю.

Завдала збитків погода і на сусідній Харківщині. Садівник Олександр скаржиться, що уночі було -9, тож виноград пропав.

У коментарях підтверджують: Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька області втратили посіви молодої картоплі та інших овочів, а також полуниці.

Раніше про приморозки на Великдень українців попереджали синоптики. Так, за повідомленням гідрометеорологічного центру, у ніч проти 5 травня у східних, а також Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях на поверхні ґрунту очікують заморозки до 0-3°.

Нагадаємо, на Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи. Сорт «Чорний Принц» – це слива, схрещена із абрикосом та аличею».

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Теги: земля урожай погода

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