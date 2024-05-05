Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів

Негода завдала збитків у східних, північних і навіть південних регіонах

Великодні приморозки завдали чимало збитків селянам. У східних, північних і навіть південних регіонах в людей померзла городина. Так, Марія Луцькова з Сумщини показала у Tik-Tok свій город. У жінки померзли картопля, перець, кабачки, виноград. Помідори вціліли, бо вкривала. У сусідів приморозок пошкодив полуницю.

Завдала збитків погода і на сусідній Харківщині. Садівник Олександр скаржиться, що уночі було -9, тож виноград пропав.

У коментарях підтверджують: Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька області втратили посіви молодої картоплі та інших овочів, а також полуниці.

Раніше про приморозки на Великдень українців попереджали синоптики. Так, за повідомленням гідрометеорологічного центру, у ніч проти 5 травня у східних, а також Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях на поверхні ґрунту очікують заморозки до 0-3°.

Нагадаємо, на Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи. Сорт «Чорний Принц» – це слива, схрещена із абрикосом та аличею».