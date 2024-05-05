Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії

Бойові частини ракет Atacms касетні, вони застосовують в першу чергу проти піхоти і легкоброньованих цілей

Генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, як ракети Atacms вплинули на бойові дії на фронті. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію на сході і на півдні України. У зв'язку з цим збільшується кількість їхніх знищених військовослужбовців.

«Але окремо треба додати, що ми бачимо наслідки застосування ракет Atacms від систем залпового вогню Himars, Mlrs. Завдяки тому, що вони застосовуються на більшій дальності – до 300 км і саме по місцях скупчення ворога, логістичних місцях, аеродромах, де ворог не очікував такого впливу. Бойові частини цих ракет касетні, вони застосовують в першу чергу проти піхоти і легкоброньованих цілей. Застосування саме по таких цілях є найбільш ефективним», – прокоментував він.

Романенко додав, що останні цифри є по завданню ударів по літальних апаратах противника, які розташовані на аеродромах – Кущевська і низки інших.

«Оскільки застосування було неочікуваним по цих місцях, ворог швидко намагається те, що залишилося боєготовим, роззосередити, щоб зменшити свої втрати. Процес іде з застосуванням нових для нас елементів, якими є Atacms із дальністю не 130, а 300 км», – резюмував Ігор Романенко.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США: «Допомога в Україну йде. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки».

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До слова, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть.