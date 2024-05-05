Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені

Чотири людини постраждали внаслідок обстрілу Одеської області

Протягом минулої доби російські окупанти вдарили по Одещині крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К». Унаслідок цього поранень зазнали чотири людини. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Унаслідок удару по Одещині пошкоджена адміністративна будівля, будівлі підприємства, приватні житлові будинки, будівля релігійної установи та вежа стільникового зв’язку. Поранені чотири цивільні особи.

Нагадаємо, що в ніч на 5 травня російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Унаслідок цього постраждали п’ятеро осіб, серед яких одна дитина.

Крім того, в ніч на 5 травня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Наші захисники знищили над областю 12 «Шахедів», минулося без постраждалих.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударні БпЛА було знищено.