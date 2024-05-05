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Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 802-й день повномасштабної війни РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія знищила ще один літак окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб;
  • танків ‒ 7375 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од.;
  • артилерійських систем – 12212 (+21) од.;
  • РСЗВ – 1057 (+1) од.;
  • засоби ППО ‒ 790 (+2) од.;
  • літаків – 349 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25);
  • крилаті ракети ‒ 2147 (+1);
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од.;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2002 (+4).

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі», – уточнив Генштаб.

Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 травня

  • У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі ‒ два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою кораблі не здійснювали.

Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2
інфографіка: Війсково-Морські сили ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 5 травня російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Райони пусків – Курська область РФ та мис Чауда (Крим).

У результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 3
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: втрати фронт Генштаб війна

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