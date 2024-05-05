Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Українська армія знищила ще один літак окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб;

танків ‒ 7375 (+9) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од.;

артилерійських систем – 12212 (+21) од.;

РСЗВ – 1057 (+1) од.;

засоби ППО ‒ 790 (+2) од.;

літаків – 349 (+1) од.;

гелікоптерів – 325 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25);

крилаті ракети ‒ 2147 (+1);

кораблі / катери ‒ 26 (+0) од.;

підводні човни ‒ 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од.;

спеціальна техніка ‒ 2002 (+4).

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі», – уточнив Генштаб.

інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 травня

У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі ‒ два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою кораблі не здійснювали.

інфографіка: Війсково-Морські сили ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 5 травня російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Райони пусків – Курська область РФ та мис Чауда (Крим).

У результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.