Финалистку конкурса «Мисс Италия» облил кислотой экс-возлюбленный

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Шокирующие новости пришли из Европы: финалистку конкурса «Мисс Италия -2007» и телеведущую Джессику Нотаро облил серной кислотой ее бывший возлюбленный, уроженец Кабо-Верде Жорж Эдсон Тавареш.

28-летняя девушка была доставлена в больницу города Римини с тяжелыми ожогами лица и тела, а нападавший оперативно задержан полицией.

Как сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на слова лечащих врачей Нотаро, ее жизнь находится вне опасности, но ей грозит полная потеря зрения. Что касается Жоржа Эдсона Тавареша, то он предстанет перед судом, причем к нему будут применены самые жесткие меры. Дело в том, что незадолго до нападения местные органы юстиции запретили Таварешу приближаться к Джессике. Нотаро неоднократно обращалась в полицию, сообщая об угрозах экс-бойфренда в свой адрес. Как удалось выяснить изданию La Repubblica, мотивом преступления Тавареша стала ревность, ведь он так и не смог смириться с расставанием с Нотаро.

Жорж Эдсон Тавареш и Джессика Нотаро до расставания

Джерело: Hello!